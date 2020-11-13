В Китае за сутки выявили 23 случая заболевания коронавирусом

В Китае за сутки выявили восемь активных и 15 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Шанхае, в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Хэнань, Сычуань, Шэньси и Ганьсу.

В настоящее время в Китае подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе три тяжёлых.

Всего за время пандемии в КНР выявили 86 307 случаев COVID-19.

Ранее Китай приостановил въезд из России по визам и виду на жительство на фоне пандемии коронавирусной инфекции.