Си Цзиньпин рассказал о помощи другим странам в борьбе с коронавирусом

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Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Третьего китайского международного импортного ЭКСПО сообщил, что Китай оказал помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции 150 странам и семи международным организациям.
Си Цзиньпин рассказал о помощи другим странам в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Он отметил, что «эпидемия коронавирусной инфекции стала большим испытанием для всех стран, китайский народ, приложив большие усилия, смог добиться важных стратегических результатов в борьбе с эпидемией».

По его словам, «экономика Китая демонстрирует тенденцию к стабилизации и улучшению, за первые три квартала текущего года экономика продемонстрировала положительный рост, в том числе объём внешней торговли вырос на 0,7%, а реальное использование иностранного капитала увеличилось на 5,2%, что сыграло положительную роль в содействии восстановлению мировой экономики».

«По состоянию на 20 октября, мы оказали помощь в борьбе с эпидемией 150 странам и семи международным организациям, экспортировали более 179 млрд масок, 1,73 млрд единиц защитной одежды и 543 млн тестов», — цитирует РИА Новости лидера КНР.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает против стремления к гегемонии и политики силы, а также никогда не стремился к экспансии.

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