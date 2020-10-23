Си Цзиньпин заявил об отсутствии стремления КНР к гегемонии
- Reuters
«Китай всегда придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики», — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина на торжественном собрании в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в корейскую войну.
Он отметил, что Китай выступает решительно против гегемонии и политики силы.
По его словам, проявления протекционизма и эгоизма в современном мире заведут в тупик.
3 октября Си Цзиньпин направил американскому президенту Дональду Трампу сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса.