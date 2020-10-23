Си Цзиньпин заявил об отсутствии стремления КНР к гегемонии

Китай выступает против стремления к гегемонии и политики силы, а также никогда не стремился к экспансии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Reuters

«Китай всегда придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики», — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина на торжественном собрании в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в корейскую войну. Он отметил, что Китай выступает решительно против гегемонии и политики силы. По его словам, проявления протекционизма и эгоизма в современном мире заведут в тупик. 3 октября Си Цзиньпин направил американскому президенту Дональду Трампу сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса.