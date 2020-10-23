Си Цзиньпин заявил об отсутствии стремления КНР к гегемонии

Короткая ссылка
Китай выступает против стремления к гегемонии и политики силы, а также никогда не стремился к экспансии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин заявил об отсутствии стремления КНР к гегемонии
  • Reuters

«Китай всегда придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики», — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина на торжественном собрании в честь 70-й годовщины вступления подразделений Китайских народных добровольцев (КНД) в корейскую войну.

Он отметил, что Китай выступает решительно против гегемонии и политики силы.

По его словам, проявления протекционизма и эгоизма в современном мире заведут в тупик.

3 октября Си Цзиньпин направил американскому президенту Дональду Трампу сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить