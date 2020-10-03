Си Цзиньпин пожелал Трампу поскорее выздороветь

Китайский лидер Си Цзиньпин направил американскому президенту Дональду Трампу сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления от коронавируса.

«Мы с супругой Пэн Лиюань выражаем сочувствие и надеемся на ваше скорейшее выздоровление», — приводит текст сообщения Global Times.

Ранее Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердился коронавирус.

Перед отлётом в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд он опубликовал видеообращение, в котором заверил, что у него и первой леди Меланьи всё хорошо.

Российский лидер Владимир Путин пожелал Трампу и его супруге скорейшего выздоровления, также со словами поддержки выступили экс-президент США Барак Обама, лидер КНДР Ким Чен Ын и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщалось, американскому президенту стали давать препарат «Ремдесивир».