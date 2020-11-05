Китай приостанавливает въезд из России по визам и ВНЖ

Китай на фоне пандемии коронавируса временно приостанавливает въезд из России по визам и виду на жительство (ВНЖ), сообщило посольство КНР.

«В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, консульства страны не будут выдавать вышеупомянутым лицам «заявления о состоянии здоровья».

В дипмиссии уточнили, что это временные меры и что они не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и категории С.

Ранее сообщалось, что Китай проводит клинические испытания 13 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четыре из них находятся на третьей стадии исследований.