Мурашко рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости заявил, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян нужно будет вакцинировать и тех, кто переболел COVID-19.

По его словам, «популяционный иммунитет и достигается вакцинацией, и формируется уже после перенесённого заболевания».

Мурашко отметил, что фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19.

«Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенёс заболевание легко, также потребуют вакцинации», — заявил он.

Также Мурашко сообщил, что в России делается всё, чтобы эпидемия COVID-19 завершилась в 2021 году.