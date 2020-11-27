Мурашко рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу
- РИА Новости
По его словам, «популяционный иммунитет и достигается вакцинацией, и формируется уже после перенесённого заболевания».
Мурашко отметил, что фиксируются случаи повторного заболевания COVID-19.
«Поэтому, формируя популяционный иммунитет, мы должны понимать, что лица, которые переболели в весенний период, те, кто перенёс заболевание легко, также потребуют вакцинации», — заявил он.
Также Мурашко сообщил, что в России делается всё, чтобы эпидемия COVID-19 завершилась в 2021 году.