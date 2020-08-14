Адвокат дала рекомендации по оформлению завещания

Управляющий партнёр MCK LAW Ирина Кузнецова дала рекомендации по оформлению завещания.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила мнение, что нужно встретиться с нотариусом, который поможет подготовить документ.

«В наследственную массу будет входить всё имущество, которое нажито наследодателем к моменту смерти. Завещания могут быть общими, когда оставляют всё имущество без конкретизации какому-либо лицу или нескольким лицам. Либо расписывается между рядом наследников», — сказала эксперт.

Как отметила Кузнецова, оспаривать завещание крайне сложно.

Она также напомнила, что по закону есть шесть месяцев, чтобы стать наследником имущества. При опоздании восстановить права можно лишь в судебном порядке, причём причины нужны уважительные.

«К таким можно отнести какую-то болезнь, когда человек находился на лечении, или проживание за границей, плохие отношения с умершим или иные причины, которые нужно будет подтвердить документом», — добавила адвокат.

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