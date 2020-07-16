Адвокат прокомментировал идею штрафа в 50 тысяч рублей для шумных соседей

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Адвокат Тимур Маршани прокомментировал предложение установить штрафы в размере до 50 тыс. рублей за нарушение режима тишины ночью в многоквартирных домах.
Адвокат прокомментировал идею штрафа в 50 тысяч рублей для шумных соседей
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«Самое важное — каким образом будут привлекать к ответственности. Специальными службами будут устанавливаться измерительные приборы, и если в ночное время будет производиться шум или строительно-монтажные работы мешают людям спать, то организатора таких работ будут привлекать к ответственности», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, «вилка» штрафа зависит от меры ответственности, а итоговая сумма — от обстоятельств.

Как отметил Маршани, если речь пойдёт о случайном включении какого-либо прибора, который производит вибрацию или шум, то к ответственности могут и не привлечь.

«Чтобы было наказание, источник шума должен быть бытовым и производиться намеренно, тогда будет и состав административного правонарушения», — пояснил он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил предложение.

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