Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции на юге Москвы в 1995 году. Об этом заявила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«2 августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения», — приводит её слова РИА Новости.

Задержанный в ходе допроса рассказал, что после 1995 года он находился в другой стране, а с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

10 июня 1995 года в автомобиле на Булатниковском проезде были обнаружены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве.