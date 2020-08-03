Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
- РИА Новости
«2 августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения», — приводит её слова РИА Новости.
Задержанный в ходе допроса рассказал, что после 1995 года он находился в другой стране, а с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
10 июня 1995 года в автомобиле на Булатниковском проезде были обнаружены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве.