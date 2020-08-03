Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году

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Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции на юге Москвы в 1995 году. Об этом заявила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
  • РИА Новости

«2 августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения», — приводит её слова РИА Новости.

Задержанный в ходе допроса рассказал, что после 1995 года он находился в другой стране, а с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

10 июня 1995 года в автомобиле на Булатниковском проезде были обнаружены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 

Ранее «Реальное время» сообщало, что Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве.

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