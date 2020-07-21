Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве

К пожизненному лишению свободы приговорил Верховный суд Татарстана 41-летнего Айнура Харисова, мужчина признан виновным в убийстве жены и двух детей и покушении на жизнь ещё одного ребёнка.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные, полученные из зала Верховного суда Татарстана.

Именно такое наказание запрашивал обвинитель по этому делу.

На следствии ранее судимый Харисов попросил для себя в качестве наказания смертную казнь.

Дело было возбуждено в декабре 2019 года.

Как сообщалось, трагедия произошла в доме на улице Юбилейной в Менделеевске.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 38-летнюю супругу, 19-летнего пасынка и двухлетнего родного сына. От шума проснулся 12-летний пасынок мужчины, которому тот приказал запереться в своей комнате. Ребёнок понял, что происходит, сумел выбраться из дома через окно и добежать до отдела полиции.

Когда полицейские приехали по адресу, 38-летняя женщина и её старший, 19-летний сын уже были мертвы. Двухлетний ребёнок был ещё жив, но умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что ангарскому маньяку Михаилу Попкову, признанному виновным в убийстве более 80 человек, предъявили новое обвинение — в убийстве женщины в 1995 году.