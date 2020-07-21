Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве

Короткая ссылка
К пожизненному лишению свободы приговорил Верховный суд Татарстана 41-летнего Айнура Харисова, мужчина признан виновным в убийстве жены и двух детей и покушении на жизнь ещё одного ребёнка.
Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу о тройном убийстве
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные, полученные из зала Верховного суда Татарстана.

Именно такое наказание запрашивал обвинитель по этому делу.

На следствии ранее судимый Харисов попросил для себя в качестве наказания смертную казнь.

Дело было возбуждено в декабре 2019 года.

Как сообщалось, трагедия произошла в доме на улице Юбилейной в Менделеевске.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 38-летнюю супругу, 19-летнего пасынка и двухлетнего родного сына. От шума проснулся 12-летний пасынок мужчины, которому тот приказал запереться в своей комнате. Ребёнок понял, что происходит, сумел выбраться из дома через окно и добежать до отдела полиции.

Когда полицейские приехали по адресу, 38-летняя женщина и её старший, 19-летний сын уже были мертвы. Двухлетний ребёнок был ещё жив, но умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что ангарскому маньяку Михаилу Попкову, признанному виновным в убийстве более 80 человек, предъявили новое обвинение — в убийстве женщины в 1995 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить