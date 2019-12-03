В Татарстане завели дело об убийстве трёх человек, в том числе ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Татарстана, который подозревается в убийстве бывшей жены, пасынка и двухлетнего сына, информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

«В отношении 41-летнего Айнура Харисова возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего»)», — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, подозреваемый задержан, следствие намерено просить об аресте.

По словам подозреваемого, он совершил преступление на почве ревности.

Как пишет «Реальное время», трагедия произошла в доме на улице Юбилейной в Менделеевске.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 38-летнюю супругу, 19-летнего пасынка и двухлетнего родного сына. От шума проснулся 12-летний пасынок мужчины, которому тот приказал запереться в своей комнате. Ребёнок понял, что происходит, сумел выбраться из дома через окно и добежать до отдела полиции.

Когда полицейские приехали по адресу, 38-летняя женщина и её старший, 19-летний сын уже были мертвы. Двухлетний ребёнок ещё был жив, но умер по дороге в больницу.

Ранее в Пермском крае арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.