В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына
- РИА Новости
«Подозреваемый нанёс своей жене и малолетнему сыну множественные удары ножом. От полученных тяжёлых ножевых ранений женщина и ребёнок скончались на месте. При этом он знал, что его жена беременна», — заявили в ведомстве.
Для сокрытия следов преступления мужчина поджёг дом, находящийся в деревне Кормовище, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что в Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого.