В Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына

В Пермском крае арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Подозреваемый нанёс своей жене и малолетнему сыну множественные удары ножом. От полученных тяжёлых ножевых ранений женщина и ребёнок скончались на месте. При этом он знал, что его жена беременна», — заявили в ведомстве.

Для сокрытия следов преступления мужчина поджёг дом, находящийся в деревне Кормовище, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что в Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого.