В Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого

Жительницу Курганской области признали виновной в убийстве новорождённого ребёнка и приговорили к 2,5 года в колонии-поселении, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«В феврале 2018 года осуждённая в пригородном электропоезде родила ребёнка», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что, находясь в состоянии эмоционального напряжения и в условиях психотравмирующей ситуации, она выбросила малыша на улицу. Младенец погиб от переохлаждения.

Адвокат пытался обжаловать вердикт Курганского городского суда и просил смягчить наказание, но областной суд оставил приговор без изменения.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в попытке убийства 16-летнего сына.