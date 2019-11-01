В Курганской области вынесли приговор по делу об убийстве новорождённого
- РИА Новости
«В феврале 2018 года осуждённая в пригородном электропоезде родила ребёнка», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что, находясь в состоянии эмоционального напряжения и в условиях психотравмирующей ситуации, она выбросила малыша на улицу. Младенец погиб от переохлаждения.
Адвокат пытался обжаловать вердикт Курганского городского суда и просил смягчить наказание, но областной суд оставил приговор без изменения.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в попытке убийства 16-летнего сына.