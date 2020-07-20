СК предъявил ангарскому маньяку новое обвинение

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову, признанному виновным в убийстве более 80 человек, предъявили новое обвинение в убийстве женщины в 1995 году. Об этом сообщили в региональном отделении СК России.

«Следственным управлением СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 56-летнему Михаилу Попкову в совершении в июле 1995 года в городе Ангарске убийства женщины, которая до настоящего времени числилась без вести пропавшей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что осуждённый признался в убийстве двух женщин. По второму эпизоду следователи проводят оперативные мероприятия, необходимые для предъявления обвинения.

10 декабря 2018 года суд приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, ко второму пожизненному сроку по новому уголовному делу об убийствах 59 женщин.

В январе 2015 года он был приговорён к первому сроку за убийство 22 женщин и причинение тяжких телесных повреждений ещё двум.