Эксперт прокомментировал предложение законсервировать мусоропроводы в домах

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Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
Эксперт прокомментировал предложение законсервировать мусоропроводы в домах
  • РИА Новости

«Это общее имущество собственников, которым в соответствии с Жилищным кодексом имеют право распоряжаться исключительно собственники жилых помещений в многоквартирном доме», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, только жильцы на общих собраниях должны определять, что делать с общим имуществом.

Как отметила Разворотнева, дома разные, как и платёжеспособность жильцов. Кроме того, многим удобно пользоваться именно мусоропроводом.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

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