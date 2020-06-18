Эксперт прокомментировал предложение законсервировать мусоропроводы в домах

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.

«Это общее имущество собственников, которым в соответствии с Жилищным кодексом имеют право распоряжаться исключительно собственники жилых помещений в многоквартирном доме», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, только жильцы на общих собраниях должны определять, что делать с общим имуществом.

Как отметила Разворотнева, дома разные, как и платёжеспособность жильцов. Кроме того, многим удобно пользоваться именно мусоропроводом.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.