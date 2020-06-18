Эксперт прокомментировал предложение законсервировать мусоропроводы в домах
- РИА Новости
«Это общее имущество собственников, которым в соответствии с Жилищным кодексом имеют право распоряжаться исключительно собственники жилых помещений в многоквартирном доме», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, только жильцы на общих собраниях должны определять, что делать с общим имуществом.
Как отметила Разворотнева, дома разные, как и платёжеспособность жильцов. Кроме того, многим удобно пользоваться именно мусоропроводом.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН оценил предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.