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Губернатор Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА детей

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА детей.
Губернатор Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА детей
  • РИА Новости

«В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: шестилетний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, девятилетний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что детям проведены все необходимые обследования, вместе с ними в больнице находится мама.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших жителей Белгородской области в результате атаки с использованием украинских дронов возросло до 42.

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