Губернатор Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА детей.

«В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: шестилетний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, девятилетний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что детям проведены все необходимые обследования, вместе с ними в больнице находится мама.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших жителей Белгородской области в результате атаки с использованием украинских дронов возросло до 42.