Губернатор Гладков рассказал о состоянии раненных при атаке БПЛА детей
- РИА Новости
«В детскую областную больницу доставлены трое мальчишек-братьев: шестилетний Кирилл с сотрясением головного мозга и ссадиной лба, девятилетний Дима с контузией и 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением головного мозга», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что детям проведены все необходимые обследования, вместе с ними в больнице находится мама.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших жителей Белгородской области в результате атаки с использованием украинских дронов возросло до 42.