Выпускники школ в Якутии получат по 5000 рублей

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Выпускники школ в Якутии получат единовременную выплату в размере 5000 рублей от регионального правительства в качестве помощи из-за ситуации с коронавирусом.
Выпускники школ в Якутии получат по 5000 рублей
  • РИА Новости

«Для поддержки наших выпускников принято решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 5000 рублей. Эта мера коснётся порядка 8000 выпускников», — приводит телеканал «360» слова главы республики Айсена Николаева.

На совещании по видеосвязи он отметил, что, кроме Якутска, распространение COVID-19 зафиксировано ещё в 22 городах региона.

В начале июня глава местного Минздрава Елена Борисова заявила, что дети составляют около 40% пациентов c коронавирусной инфекцией в стационарах Якутии.

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