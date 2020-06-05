В Минздраве Якутии назвали число детей с COVID-19 в медучреждениях

В Якутии дети составляют около 40% пациентов c коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах. Об этом сообщила глава местного Минздрава Елена Борисова.

«На сегодняшний день они (дети. — RT) составляют 40% от общего числа инфицированных. Министр отметила, что у детей болезнь протекает бессимптомно, но тем не менее они являются источником переноса инфекции», — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным регионального оперштаба, за сутки в регионе выявлено 72 случая заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2380.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Якутии из-за коронавирусной инфекции продлён до 14 июня.