В Минздраве Якутии назвали число детей с COVID-19 в медучреждениях

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В Якутии дети составляют около 40% пациентов c коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарах. Об этом сообщила глава местного Минздрава Елена Борисова.

«На сегодняшний день они (дети. — RT) составляют 40% от общего числа инфицированных. Министр отметила, что у детей болезнь протекает бессимптомно, но тем не менее они являются источником переноса инфекции», — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным регионального оперштаба, за сутки в регионе выявлено 72 случая заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 2380.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Якутии из-за коронавирусной инфекции продлён до 14 июня.

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