Режим повышенной готовности в Якутии продлён до 14 июня
- © МЧС России / РИА Новости
«Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлён до 14 июня. До этой даты продлены и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима полной самоизоляции», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве республики.
В республике дополнен список населённых пунктов, где действует режим полной самоизоляции.
В Якутии официально зарегистрировано 1819 случаев коронавируса, 790 человек полностью выздоровели, зафиксировано восемь летальных исходов.
Ранее в управлении Роспотребнадзора рассказали о работе медиков в аэропорту Якутска.