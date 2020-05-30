Режим повышенной готовности в Якутии продлён до 14 июня

Режим повышенной готовности в Якутии из-за коронавирусной инфекции COVID-19 продлён до 14 июня.

«Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлён до 14 июня. До этой даты продлены и все введённые ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима полной самоизоляции», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве республики.

В республике дополнен список населённых пунктов, где действует режим полной самоизоляции.

В Якутии официально зарегистрировано 1819 случаев коронавируса, 790 человек полностью выздоровели, зафиксировано восемь летальных исходов.

Ранее в управлении Роспотребнадзора рассказали о работе медиков в аэропорту Якутска.