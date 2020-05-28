В управлении Роспотребнадзора рассказали о работе медиков в аэропорту Якутска

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Начальник санитарно-карантинного пункта управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Юрий Степанов рассказал о работе медиков в аэропорту Якутска.
В управлении Роспотребнадзора рассказали о работе медиков в аэропорту Якутска
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«С начала пандемии новой коронавирусной инфекции у нас был усилен санитарный контроль в отношении зарубежных авиарейсов, прибывающих из Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Вьетнам и Таиланд). Жители республики тоже в основном уезжают отдыхать в страны Юго-Восточной Азии», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

По словам Степанова, иностранных туристов в последнее время тоже становится больше в связи с развитием туристической деятельности в регионе.

Как отметил Степанов, задача медиков — встреча рейсов, всех пассажиров. С ними проводят беседы, им вручают постановление о самоизоляции.

«Если у прибывающих пассажиров нет прописки в нашей республике, мы помещаем их в обсерватор на две недели», — добавил он.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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