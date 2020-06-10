Эксперт РИСИ дал прогноз по ситуации в российской экономике после пандемии

Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал ситуацию в российской экономике после пандемии коронавируса.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что экономические потери России в результате пандемии COVID-19 неизбежны, но на фоне большинства других развитых экономик эти потери относительно невелики.

«Это снижение небольшое, по сравнению с другими экономически развитыми странами. Основу, костяк экономики составляют предприятия базовых отраслей, они в известной мере контролируются или поддерживаются государством, то есть сохраняется стабильный спрос со стороны госзаказа. Эти отрасли пострадали в наименьшей степени и имеют наиболее благоприятные перспективы для дальнейшего восстановления», — заявил специалист.

По его мнению, сфера обслуживания после ухода с рынка некоторых неэффективных предприятий восстановится очень быстро, поскольку на рынке всегда найдётся тот, кто займёт их нишу.

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