Эксперт РИСИ дал прогноз по ситуации в российской экономике после пандемии

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Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал ситуацию в российской экономике после пандемии коронавируса.
Эксперт РИСИ дал прогноз по ситуации в российской экономике после пандемии
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что экономические потери России в результате пандемии COVID-19 неизбежны, но на фоне большинства других развитых экономик эти потери относительно невелики.

«Это снижение небольшое, по сравнению с другими экономически развитыми странами. Основу, костяк экономики составляют предприятия базовых отраслей, они в известной мере контролируются или поддерживаются государством, то есть сохраняется стабильный спрос со стороны госзаказа. Эти отрасли пострадали в наименьшей степени и имеют наиболее благоприятные перспективы для дальнейшего восстановления», — заявил специалист.

По его мнению, сфера обслуживания после ухода с рынка некоторых неэффективных предприятий восстановится очень быстро, поскольку на рынке всегда найдётся тот, кто займёт их нишу.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

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