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ВКС России нанесли удар по двум местам базирования боевиков в Сирии

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ВКС России нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр эз-Зор в Сирии.
ВКС России нанесли удар по двум местам базирования боевиков в Сирии

    Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

    «ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Эль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор», — цитирует его РИА Новости.

    Ранее в ЦПВС заявили, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам в сирийской провинции Хомс.

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