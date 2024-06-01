Мирный житель пострадал в посёлке Красный Партизан в ДНР

Мирный житель в посёлке Красный Партизан Донецкой Народной Республики получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника.

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В населённом пункте Красный Партизан в результате сброса ВОП с БПЛА по улице Гагарина ранен мужчина 1955 года рождения», — сказано в сообщении.

Ранее украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области, пострадал 19-летний водитель.