Резерв защитных костюмов в России увеличился в 15 раз

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что резерв защитных костюмов для медицинских работников в России увеличился в 15 раз.
Резерв защитных костюмов в России увеличился в 15 раз
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На сегодняшний день запасы в медицинских организациях значимо увеличились, особенно это касается «красных зон» и приёмных покоев медицинских организаций, то, что используется на скорой помощи», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что с начала распространения коронавирусной инфекции запасы защитных костюмов увеличились в 15 раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что при распространении коронавирусной инфекции COVID-19 удалось избежать критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты.

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