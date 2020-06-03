Путин: удалось избежать критических сбоев в снабжении медиков СИЗ

Президент России Владимир Путин заявил, что при распространении коронавирусной инфекции COVID-19 удалось избежать критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты.

«В самом начале эпидемии, причём в условиях известных вынужденных ограничений, российские компании проявили ответственный, гибкий подход и развернули, причём достаточно быстро, выпуск средств индивидуальной защиты, в каких-то случаях перепрофилировали своё производство, где-то наладили его фактически с нуля», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что «удалось избежать критических сбоев в снабжении врачей, среднего и младшего медперсонала больниц, служб скорой помощи».

Ранее в Минздраве России сообщили, что в медорганизациях регионов нет дефицита средств индивидуальной защиты.