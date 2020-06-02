Минздрав: дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет

В Минздраве России сообщили, что в медорганизациях регионов нет дефицита средств индивидуальной защиты, передаёт РИА Новости.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Также отмечается, что в медицинских организациях в период с 17 апреля, с момента начала мониторинга, по 31 мая фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей медорганизаций.

В Минздраве добавили, что, в случае если средств индивидуальной защиты недостаточно, медицинские работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора.

Ранее СМИ сообщили, что экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой принять меры в связи с дефицитом средств индивидуальной защиты для медиков.