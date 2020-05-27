Краснов провёл совещание по вопросам организации работы прокурорского надзора в СФО и ДФО

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл оперативное совещание по вопросам организации работы прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения COVID-19, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. Помимо руководителей региональных прокуратур, его участниками стали заместители Краснова, главы ряда подразделений Генпрокуратуры.

С докладами выступили прокуроры Приморского, Красноярского, Алтайского края, республик Саха (Якутия), Бурятия, Новосибирской области, а также Дальневосточный транспортный прокурор.

По итогам обсуждения Краснов поручил обратить особое внимание на главные задачи, к которым, в частности, относятся надзор за расходованием бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19, обеспечение прав граждан на охрану здоровья и медпомощь, соблюдение трудовых прав, надзор за законностью интересов малого и среднего бизнеса, пресечение распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России скорректировала план проверок предпринимателей из-за пандемии коронавируса, отмене подлежат более 200 тыс. мероприятий.