Более 200 тысяч плановых проверок юрлиц отменят в России в 2020 году

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Генеральная прокуратура России скорректировала план проверок предпринимателей из-за пандемии коронавируса, отмене подлежат более 200 тыс. мероприятий.
Более 200 тысяч плановых проверок юрлиц отменят в России в 2020 году
  • РИА Новости

«Генеральный прокурор России Игорь Краснов внёс изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.

Отмечается, что всего в текущем году подлежат исключению из плана свыше 200 тыс. мероприятий по контролю.

Ранее первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве, что на 30% сократит количество требований.

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