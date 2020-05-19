Минстрой на треть сократит количество требований к строительству

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой России разработал изменения в перечень обязательных требований при строительстве, что на 30% сократит количество требований.

«Минстроем уже разработаны изменения в перечень обязательных требований, в итоге их количество должно уменьшиться на 30%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минстроя.

Файзуллин отметил, что вопрос снижения количества требований, необходимых для начала строительства объектов, прорабатывается давно.

«Сегодня такая задача поставлена президентом страны, поэтому работу в этом направлении нужно усилить», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медцентров.

12 мая в Москве возобновилось строительство.