В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

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В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия
  • РИА Новости

«Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не даёт возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это даёт нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — сказал Собянин.

Он отметил, что также могут возобновить работу строительные предприятия.

По его словам, это даст работу 0,5 млн москвичей.

Президент России Владимир Путин поддержал планы открытия промышленных предприятий и объектов строительства в Москве после 12 мая.

Также Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

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