Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
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- АГН «Москва»
«На протяжении двух недель у нас не растёт госпитализация больных, не растёт количество тяжёлых больных, которые требуют помещения в стационар, оно находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации», — сказал Собянин.
6 мая президент России Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее сообщалось, что за сутки в столице ещё 588 пациентов выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших достигло 8458.