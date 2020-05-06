Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом. Это говорит о стабилизации ситуации, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«На протяжении двух недель у нас не растёт госпитализация больных, не растёт количество тяжёлых больных, которые требуют помещения в стационар, оно находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации», — сказал Собянин.

6 мая президент России Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице ещё 588 пациентов выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших достигло 8458.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить