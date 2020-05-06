Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом. Это говорит о стабилизации ситуации, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На протяжении двух недель у нас не растёт госпитализация больных, не растёт количество тяжёлых больных, которые требуют помещения в стационар, оно находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации», — сказал Собянин.

6 мая президент России Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице ещё 588 пациентов выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции. Общее число выздоровевших достигло 8458.