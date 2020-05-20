В 23 муниципалитетах Приморья сняли особый противопожарный режим

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина подписала распоряжение об отмене особого противопожарного режима в 23 муниципалитетах региона.

Как передаёт «Восток-Медиа», риск лесных пожаров в крае снизился до минимума в связи с появлением новой листвы и частыми дождями.

Отмечается, что особый противопожарный режим действовал в крае с 6 апреля.

В Анучинском районе действие режима завершилось ещё 15 мая. Теперь к нему добавились Арсеньевский, Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Спасский и Уссурийский городские округа, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хорольский муниципальные округа, Кировский, Михайловский, Надеждинский, Партизанский, Спасский, Хасанский, Черниговский, Шкотовский и Яковлевский районы, а также Большой Камень и ЗАТО Фокино.

Ранее RIA56 сообщало, что ГУ МЧС по Оренбургской области с 1 по 12 мая выявило 49 нарушений пожарной безопасности.