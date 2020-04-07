В Ставропольском крае открыли референс-центр по коронавирусу

В Ставропольском крае начал работать референс-центр по коронавирусу.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Учреждение открылось на базе Ставропольского противочумного института.

В референс-центр будут направлять только те анализы, которые на предварительной проверке показали положительный результат.

Таким образом в регионе сократится время получения результатов исследования.

Также стало известно, что в Московской области продолжают принимать меры для недопущения распространения коронавируса. Как передаёт mosaica.ru, в перинатальных центрах и роддомах временно приостановили проведение партнёрских родов.

Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева рассказала, что ограничен и допуск посетителей в стационарные отделения.

Ранее сообщалось, что в 43 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.