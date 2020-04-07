В Ставропольском крае открыли референс-центр по коронавирусу
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Учреждение открылось на базе Ставропольского противочумного института.
В референс-центр будут направлять только те анализы, которые на предварительной проверке показали положительный результат.
Таким образом в регионе сократится время получения результатов исследования.
Также стало известно, что в Московской области продолжают принимать меры для недопущения распространения коронавируса. Как передаёт mosaica.ru, в перинатальных центрах и роддомах временно приостановили проведение партнёрских родов.
Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева рассказала, что ограничен и допуск посетителей в стационарные отделения.
Ранее сообщалось, что в 43 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.