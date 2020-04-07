В Ставропольском крае открыли референс-центр по коронавирусу

Короткая ссылка
В Ставропольском крае начал работать референс-центр по коронавирусу.
В Ставропольском крае открыли референс-центр по коронавирусу
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Учреждение открылось на базе Ставропольского противочумного института.

В референс-центр будут направлять только те анализы, которые на предварительной проверке показали положительный результат.

Таким образом в регионе сократится время получения результатов исследования.

Также стало известно, что в Московской области продолжают принимать меры для недопущения распространения коронавируса. Как передаёт mosaica.ru, в перинатальных центрах и роддомах временно приостановили проведение партнёрских родов.

Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева рассказала, что ограничен и допуск посетителей в стационарные отделения.

Ранее сообщалось, что в 43 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить