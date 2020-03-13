Кирилл Пуртов назначен на должность министра правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Кирилла Пуртова на должность министра правительства города и руководителя Департамента экономической политики и развития столицы.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Москвы.

«Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

Отмечается, что указом Пуртов освобождается от ранее занимаемой им должности первого замглавы столичного Департамента городского имущества.

5 марта правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.