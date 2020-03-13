Кирилл Пуртов назначен на должность министра правительства Москвы
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Москвы.
«Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.
Отмечается, что указом Пуртов освобождается от ранее занимаемой им должности первого замглавы столичного Департамента городского имущества.
5 марта правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.