Кирилл Пуртов назначен на должность министра правительства Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Кирилла Пуртова на должность министра правительства города и руководителя Департамента экономической политики и развития столицы.
Кирилл Пуртов назначен на должность министра правительства Москвы
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Москвы.

«Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

Отмечается, что указом Пуртов освобождается от ранее занимаемой им должности первого замглавы столичного Департамента городского имущества.

5 марта правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.

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