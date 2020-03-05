В правительстве распределили обязанности заместителей главы аппарата
«На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек», — сообщили в правительстве.
В новую структуру аппарата входят 23 департамента, одно управление, а также секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров.
«В настоящее время идёт плановое назначение сотрудников на соответствующие должности», — уточнили в пресс-службе.
В феврале российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко.