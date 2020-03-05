В правительстве распределили обязанности заместителей главы аппарата

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Правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.

«На сегодняшний день штатная численность аппарата правительства составляет 1545 человек», — сообщили в правительстве.

В новую структуру аппарата входят 23 департамента, одно управление, а также секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров.

«В настоящее время идёт плановое назначение сотрудников на соответствующие должности», — уточнили в пресс-службе.

В феврале российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя аппарата правительства Анатолия Кириенко.

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