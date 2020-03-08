Глава Белгородской области рассказал о заразившейся COVID-19 девушке

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко рассказал, что заболевшая коронавирусом девушка прибыла в Белгородскую область из Италии, чтобы навестить родных, однако сама проживает в Москве.
Глава Белгородской области рассказал о заразившейся COVID-19 девушке
  • Reuters

«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе», — написал глава региона во «Вконтакте».

По его словам, девушка определена на лечение в столице, у неё наблюдается лёгкая степень заболевания.

«Оперативно выявлены все, с кем она контактировала. Её родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет», — пояснил Савченко.

Губернатор добавил, что за два месяца в области наблюдались 88 человек, которые прибыли из стран со случаями заражения. Ни один из них не заболел.

8 марта стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая COVID-19.

Все заразившиеся посещали Италию в последние две недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить