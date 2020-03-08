Глава Белгородской области рассказал о заразившейся COVID-19 девушке

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко рассказал, что заболевшая коронавирусом девушка прибыла в Белгородскую область из Италии, чтобы навестить родных, однако сама проживает в Москве.

«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе», — написал глава региона во «Вконтакте».

По его словам, девушка определена на лечение в столице, у неё наблюдается лёгкая степень заболевания.

«Оперативно выявлены все, с кем она контактировала. Её родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет», — пояснил Савченко.

Губернатор добавил, что за два месяца в области наблюдались 88 человек, которые прибыли из стран со случаями заражения. Ни один из них не заболел.

8 марта стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая COVID-19.

Все заразившиеся посещали Италию в последние две недели.