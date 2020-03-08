Глава Белгородской области рассказал о заразившейся COVID-19 девушке
- Reuters
«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе», — написал глава региона во «Вконтакте».
По его словам, девушка определена на лечение в столице, у неё наблюдается лёгкая степень заболевания.
«Оперативно выявлены все, с кем она контактировала. Её родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет», — пояснил Савченко.
Губернатор добавил, что за два месяца в области наблюдались 88 человек, которые прибыли из стран со случаями заражения. Ни один из них не заболел.
8 марта стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая COVID-19.
Все заразившиеся посещали Италию в последние две недели.