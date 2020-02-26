Эксперт прокомментировал призыв к МВД защищать интересы бизнеса
- РИА Новости
«Проблема здесь действительно есть, поскольку в этом вопросе в России сложилась специфическая ситуация», — заявил Ремесло в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, есть разные бизнесмены — и допускающие огромное число нарушений, и досконально соблюдающие закон.
Как считает эксперт, поддержка добросовестных предпринимателей должна быть приоритетом государственной политики.
«Необходимо, чтобы наше государство такой бизнес защищало, и правильно, что президент обратил на сложившуюся ситуацию своё внимание», — добавил Ремесло.
Ранее Путин потребовал от МВД предельно жёстко реагировать на факты произвола, которые допускают сотрудники правоохранительных органов.