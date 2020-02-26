Эксперт прокомментировал призыв к МВД защищать интересы бизнеса

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Член Общественной палаты России, правозащитник Илья Ремесло прокомментировал сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин на коллегии МВД призвал сотрудников правоохранительных органов не видеть в бизнесменах нарушителей, а защищать их интересы.
Эксперт прокомментировал призыв к МВД защищать интересы бизнеса
  • РИА Новости

«Проблема здесь действительно есть, поскольку в этом вопросе в России сложилась специфическая ситуация», — заявил Ремесло в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть разные бизнесмены — и допускающие огромное число нарушений, и досконально соблюдающие закон.

Как считает эксперт, поддержка добросовестных предпринимателей должна быть приоритетом государственной политики.

«Необходимо, чтобы наше государство такой бизнес защищало, и правильно, что президент обратил на сложившуюся ситуацию своё внимание», — добавил Ремесло.

Ранее Путин потребовал от МВД предельно жёстко реагировать на факты произвола, которые допускают сотрудники правоохранительных органов.

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