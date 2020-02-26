Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД предельно жёстко реагировать на факты произвола, которые допускают сотрудники правоохранительных органов.

Выступая на заседании коллегии ведомства, глава государства призвал к дополнительным мерам по организации работы на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.

В 2019 году российский лидер назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и затем освобождён из-за отсутствия доказательств вины.