Новый русско-удмуртский словарь выйдет в двух томах

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Новый русско-удмуртский словарь выпустят в двух томах, сообщает ИА «Удмуртия».
Новый русско-удмуртский словарь выйдет в двух томах
  • Pixabay

«Прошло время, а язык — это живая материя. Жизнь меняется. В связи с этим меняется и структура языка, вводятся новые понятия», — заявил директор УдмФИЦ УрО РАН Михаил Альес.

По его словам, в команду авторов входят восемь человек. Редактор издания — научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Леонид Ившин.

В словарь вошло 55 тыс. слов. Как отметил Ившин, каждую статью переработали, улучшили и расширили. Добавлены новые слова, пословицы, фразеологизмы, поговорки.

В 2018 году «Реальное время» сообщало, что русско-удмуртский словарь будет выпущен к 100-летию государственности Удмуртии. Юбилей планируют отмечать в 2020-м.

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