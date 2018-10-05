Русско-удмуртский словарь выпустят к 100-летию государственности Удмуртии

Русско-удмуртский словарь будет выпущен к 100-летию государственности Удмуртии, сообщает «Реальное время». Юбилей планируют отмечать в 2020 году.

План мероприятий по подготовке и проведению торжеств опубликован на сайте регионального правительства.

Он предусматривает серию культурных и спортивных мероприятий, в том числе всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100», международный фестиваль экстремальных видов спорта, тематические выставки.

Также пройдёт «Большой удмуртский диктант», конгресс народов Удмуртии и всеудмуртский съезд.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Этнографический диктант впервые пройдёт по всему Хабаровскому краю.