Русско-удмуртский словарь выпустят к 100-летию государственности Удмуртии

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Русско-удмуртский словарь будет выпущен к 100-летию государственности Удмуртии, сообщает «Реальное время». Юбилей планируют отмечать в 2020 году.
Русско-удмуртский словарь выпустят к 100-летию государственности Удмуртии
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План мероприятий по подготовке и проведению торжеств опубликован на сайте регионального правительства.

Он предусматривает серию культурных и спортивных мероприятий, в том числе всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100», международный фестиваль экстремальных видов спорта, тематические выставки.

Также пройдёт «Большой удмуртский диктант», конгресс народов Удмуртии и всеудмуртский съезд.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Этнографический диктант впервые пройдёт по всему Хабаровскому краю.

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