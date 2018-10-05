Русско-удмуртский словарь выпустят к 100-летию государственности Удмуртии
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План мероприятий по подготовке и проведению торжеств опубликован на сайте регионального правительства.
Он предусматривает серию культурных и спортивных мероприятий, в том числе всероссийский легкоатлетический марафон «Исток Камы — 100», международный фестиваль экстремальных видов спорта, тематические выставки.
Также пройдёт «Большой удмуртский диктант», конгресс народов Удмуртии и всеудмуртский съезд.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Этнографический диктант впервые пройдёт по всему Хабаровскому краю.