Этнографический диктант впервые пройдёт по всему Хабаровскому краю

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Региональный этнографический диктант впервые состоится по всему Хабаровскому краю.
Этнографический диктант впервые пройдёт по всему Хабаровскому краю
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«Хабаровск давно участвует в диктанте, в этом году мы провели обучающие курсы для представителей районов, чтобы охватить весь край», — заявила начальник отдела по связям с общественностью Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Елена Костюченко в беседе с ИА «Хабаровский край».

По её словам, тестирование будет проведено в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске, Бикине, Вяземском и других населённых пунктах.

Вопросы затронут особенности культуры и быта коренных народов Дальнего Востока. Массовая проверка знаний запланирована на 6 октября.

Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант пройдёт 2 ноября в Удмуртии.

Также Nation News сообщало о диктантах на девяти языках в Коми.

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