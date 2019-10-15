В Ассоциации менеджеров России рассказали о тенденции к отказу от новогодних корпоративов

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Представитель исполнительной дирекции Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалёв в беседе с ФАН заявил, что компании стали чаще отказываться от традиционных новогодних корпоративов.
В Ассоциации менеджеров России рассказали о тенденции к отказу от новогодних корпоративов
  • РИА Новости

«Сейчас очень многие компании — если говорить о тенденциях — вообще отказываются от безумных новогодних мероприятий со звёздами шоу-бизнеса и со всеми вытекающими разгульными последствиями», — заявил он.

По его словам, всё больше компаний предпочитают проводить социальные мероприятия, волонтёрские акции.

Как уточнил Ковалёв, зачинателями нового тренда выступают крупные предприятия, но и более мелкие компании подхватили идею.

«Я думаю, что такого рода роскошные вечеринки будут уходить в прошлое. Скорее всего, бизнес будет менять свою активность, в том числе и за счёт спортивных мероприятий, которые однозначно положительно воспринимаются обществом и сотрудниками», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала дискуссию о безалкогольных корпоративах.

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