Скворцова прокомментировала дискуссию о безалкогольных корпоративах

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала дискуссию о безалкогольных корпоративах.

«За последние 10 лет были приняты очень серьёзные, обдуманные меры по снижению потребления спиртного: и правовые, и экономические, и медицинские. Они привели почти к двукратному снижению потребления за 10 лет. Сегодня во всех основных международных руководствах ВОЗ по теме алкоголя наша страна из плохого примера перешла в хороший», — заявила она.

По её словам, если говорить о корпоративах, то работники и работодатели вправе самостоятельно решать, как им проводить праздники.

Как отметила Скворцова, важно помнить, что спиртное совершенно необязательно является неотъемлемой частью торжества.

Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, 15% выступают против праздников без горячительного.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания.