Опрос: половина россиян готова к корпоративам без алкоголя

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Больше половины работающих россиян (51%) готовы к проведению корпоративов без алкогольных напитков, 15% выступают против праздников без горячительного. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру», с которыми ознакомился RT.
Опрос: половина россиян готова к корпоративам без алкоголя
  • © pixabay.com

При этом треть опрошенных употребляют алкоголь реже одного раза в месяц, а 23% не употребляют вовсе. 

Респонденты также рассказали о своём отношении к курению.

Хотя 75% заявили, что они не курят, 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима. 

Больше половины (57%) опрошенных высказались против идеи введения штрафов за перекуры во время рабочего дня. 

Также большинство респондентов (86%) сообщили, что на данный момент у них на работе нет перерыва на зарядку, занятия спортом или фитнес. При этом 66% из них готовы заниматься физкультурой в рабочее время. 

По мнению 43% опрошенных, эффективнее всего мотивировать сотрудника отказаться от вредных привычек могли бы премии.

Чуть более трети респондентов считают, что здесь могут помочь и нематериальные бонусы (сокращение рабочего дня, дополнительный выходной и тому подобное). 

Ранее в Минздраве России разработали программу «Укрепление здоровья работающих».

В ней, в частности, предлагалось организовывать на рабочем месте физкульт-брейки и дать работодателям возможность проверять сотрудников на алкоголь

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить