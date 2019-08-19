Минздрав рекомендовал работодателям проводить в офисах физкульт-брейки
Об этом сообщается в разработанной Минздравом программе «Укрепление здоровья работающих».
«Организация физкульт-брейков на предприятии. Цель — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — говорится в программе ведомства.
В качестве рабочих программ в ведомстве называют такие комплексы физических упражнений, как «Зарядка для офиса», «Офисная йога», «Пилатес для офиса».
Специалисты рекомендуют проводить оздоровительные мероприятия не менее одного раза в день.
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