Минздрав рекомендовал работодателям проводить в офисах физкульт-брейки

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В Минздраве предложили организовывать для сотрудников физкульт-брейки: небольшие перерывы на физическую активность для снятия напряжения и утомляемости.

Об этом сообщается в разработанной Минздравом программе «Укрепление здоровья работающих».

«Организация физкульт-брейков на предприятии. Цель — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — говорится в программе ведомства.

В качестве рабочих программ в ведомстве называют такие комплексы физических упражнений, как «Зарядка для офиса», «Офисная йога», «Пилатес для офиса».

Специалисты рекомендуют проводить оздоровительные мероприятия не менее одного раза в день.

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