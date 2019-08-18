Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Такое предложение включено в программу «Укрепление здоровья работающих».
«Цель тестирования — выявление сотрудников с проблемным потреблением алкоголя. Используемый метод — определение алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера», — говорится в презентации ведомства.
Проверки предлагается проводить как планово, так и случайно (без уведомления), а также при несчастных случаях.
При этом в случае отказа от проверки «сотрудник считается позитивным».
Ранее Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе.