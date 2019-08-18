Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь

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Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь

    Такое предложение включено в программу «Укрепление здоровья работающих».

    «Цель тестирования — выявление сотрудников с проблемным потреблением алкоголя. Используемый метод — определение алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера», — говорится в презентации ведомства.

    Проверки предлагается проводить как планово, так и случайно (без уведомления), а также при несчастных случаях.

    При этом в случае отказа от проверки «сотрудник считается позитивным».

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