Бизнес-омбудсмен прокомментировал идею отправлять просроченные продукты на переработку

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал идею отправлять просроченные продукты на вторичную переработку.

«Инициатива Минпрома о том, что вторичные материальные ресурсы и продукция, из них произведённая, могут быть каким-то образом вовлечены в госзаказ или в иные программы поддержки, она позитивная», — заявил он.

Как считает бизнес-омбудсмен, у мелких бизнесменов и индивидуальных предпринимателей есть проблемы со сбытом сырья, к тому же оно не всегда такого качества, которое требуют крупные заводы.

«Поэтому если Минпром сможет аккуратно проанализировать эти продукты и на них малые и средние предприятия получат субсидию, это очень хорошо», — отметил Неверов. Он добавил, что такая мера назрела.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минпромторг подготовил соответствующий законопроект.

Как заявили в ведомстве, они планируют разработать единую правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Документ уже направлен на согласование в правительство.