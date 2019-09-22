Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, как отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику.

Отвечая на такой вопрос от одного из мальчиков, Смирнов отметил, что это очень просто.

«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается», — цитирует его «Говорит Москва». При этом Смирнов подчеркнул, что хоть это и эффективный метод, лучше обойтись без него.

Он добавил, что «ругаться — это любой болван может», а научиться понимать поэзию и сочинять стихотворения гораздо сложнее.

Ранее Димитрий Смирнов в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии назвал русских мужчин национальной трагедией.

Также Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё высказывание о том, что «женщины слабее умом мужчин».