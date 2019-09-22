Протоиерей Смирнов рассказал, как отучил воспитанника ругаться матом
- РИА Новости
Отвечая на такой вопрос от одного из мальчиков, Смирнов отметил, что это очень просто.
«Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается», — цитирует его «Говорит Москва». При этом Смирнов подчеркнул, что хоть это и эффективный метод, лучше обойтись без него.
Он добавил, что «ругаться — это любой болван может», а научиться понимать поэзию и сочинять стихотворения гораздо сложнее.
Ранее Димитрий Смирнов в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии назвал русских мужчин национальной трагедией.
Также Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё высказывание о том, что «женщины слабее умом мужчин».