Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией

Короткая ссылка
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии назвал современных русских мужчин слабыми.
Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией
  • РИА Новости

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — цитирует священника Интерфакс. 

По его мнению, если женщина сильна по своей генетике, то мужчина — нет.

Протоиерей считает ошибкой советской пропаганды то, что «она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить десять детей, выгнала из дома на работу».

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины, но это «штучный товар».

В связи с этим он предложил «потихоньку подготовить новых людей». Для этого, по его словам, надо собирать «всю безотцовщину» и передавать в школы под начало лучших офицеров.

Ранее Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё высказывание о том, что «женщины слабее умом мужчин».

В РПЦ подчеркнули, что не ставят своей задачей определение того, представители какого из полов умнее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить