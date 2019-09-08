Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии назвал современных русских мужчин слабыми.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — цитирует священника Интерфакс.

По его мнению, если женщина сильна по своей генетике, то мужчина — нет.

Протоиерей считает ошибкой советской пропаганды то, что «она вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить десять детей, выгнала из дома на работу».

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины, но это «штучный товар».

В связи с этим он предложил «потихоньку подготовить новых людей». Для этого, по его словам, надо собирать «всю безотцовщину» и передавать в школы под начало лучших офицеров.

Ранее Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё высказывание о том, что «женщины слабее умом мужчин».

В РПЦ подчеркнули, что не ставят своей задачей определение того, представители какого из полов умнее.