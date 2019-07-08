В РПЦ оценили мнение священника о «слабых» умственных способностях женщин

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с РИА Новости прокомментировал мнение главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова о том, что «женщины слабее умом мужчин».

По его словам, РПЦ не ставит своей задачей определение того, представители какого из полов умнее — женского или мужского.

«Мы считаем и тех и других уникальными божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — добавил Кипшидзе.

Как передаёт агентство, накануне Смирнов в эфире радио «Радонеж» выразил мнение, что «женщины слабее умом мужчин». При этом священник сделал исключение для известного химика Марии Склодовской-Кюри.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что женщины последовательнее мужчин.