В РПЦ оценили мнение священника о «слабых» умственных способностях женщин
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- РИА Новости
По его словам, РПЦ не ставит своей задачей определение того, представители какого из полов умнее — женского или мужского.
«Мы считаем и тех и других уникальными божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества», — добавил Кипшидзе.
Как передаёт агентство, накануне Смирнов в эфире радио «Радонеж» выразил мнение, что «женщины слабее умом мужчин». При этом священник сделал исключение для известного химика Марии Склодовской-Кюри.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что женщины последовательнее мужчин.